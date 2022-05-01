В сеть слили трейлер долгожданного фильма Аватар 2. Картина выйдет с подзаголовком Путь воды, и премьера запланирована на конец 2022 года.

Ролик опубликовали в плохом качестве — его сняли с помощью смартфона, когда его показывали на экране.

В коротком видео можно убедится, что вторая часть будет продолжением первого фильма в серии — теперь мы увидим главного героя Джейка и его повзрослевших детей. Локации также новые: зрителям покажут обитателей океана Пандоры — летающих китов.

Впрочем, идиллию человекоподобных существ нарушат люди, которые еще в первой части хотели завладеть землями Пандоры для добычи ценных ископаемых. Во второй части Аватара, люди планируют атаковать своих врагов новой техникой, которую и показали в трейлере.

Известно, что созданием фильма занимался легендарный режиссер Джеймс Кэмерон, которые также снял и первую часть Аватара — картину показали в декабре 2009 года. Съемки второй части закончились еще в 2020 году, а дата премьеры менялась 8 раз. Премьеры трех последующих сиквелов состоятся 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.

Официально трейлер Аватар 2 покажут в начале мая перед показами Доктора Стрэнджа: В Мультивселенной безумия, а через неделю компания Disney опубликует видео в сети.