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Красная или синяя таблетка: Warner Bros. представила тизер трейлера Матрицы 4

7 сентября, 21:33 Юлія Захарченко
Красная или синяя таблетка: Warner Bros. представила тизер трейлера Матрицы 4
Источник: Getty Images

Студия Warner Bros. удивила поклонников Матрицы, добавив на официальном сайте франшизы около 180 тыс. тизеров, которые выпадают случайным образом.

На сайте киноленты также появилась возможность выбора между красной и синей таблетками. После этого пользователь ресурса может увидеть один из 180 тыс. уникальных тизеров фильма.

Варианты видео меняются в зависимости от того, в какое время суток пользователь зашел на сайт, а также какую таблетку он выбрал. Некоторые видеофрагменты могут повторяться, однако в каждом ролике появляются новые части.

Также американская компания опубликовала тизер трейлера четвертого фильма Матрицы, а трейлер поклонники франшизы смогут увидеть в сети с 9 сентября.

Матрица: Воскрешение появится в украинском прокате с 22 декабря этого года. В главных ролях — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые сыграли в предыдущих частях франшизы, а режиссером фильма стала Лана Вачовски.

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Теги
Кіану Рівз , Кіно , Матриця
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