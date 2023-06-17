Украинская певица Оля Полякова пообещала дать $5000 тому, кто плюнет и даст пинка российским певцам Николаю Баскову и Григорию Лепсу, которые, кстати, поддерживают войну в Украине.

О таком щедром вознаграждении Полякова объявила на своей странице в Instagram.

По ее словам, Басков и Лепс предлагали по 1 млн рублей тем, кто будет уничтожать немецкие танки Leopard. По мнению Поляковой, это что-то нереальное.

В ответ певица сделала свое предложение.

— Хочу предложить вам то, что вообще реально. Итак, за пинок Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу даю тысячу долларов, сразу на карту, сразу перечислю. Смотрите, снимаете это на видео: или как плюете в морду одному, или как даете под задницу второму. Неважно кому. Тысяча долларов сразу появляется на вашей карточке, — заявила Полякова.

Впоследствии она обновила свое предложение — если дать пинка одновременно Баскову и Лепсу, то исполнитель получит $5000.

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Полякова призвала заплевать Баскова и Лепса.

Ранее Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, однако такая их “акция” будет реализовываться через минобороны РФ.

Фото: Оля Полякова/Instagram