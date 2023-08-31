Артист и военнослужащих Коля Серга назвал певицу, которая отказывалась приехать на фронт. По его словам, в целом таких артистов много, но обещала и не приезжала Тина Кароль.

— Она за день постоянно отказывалась. Ну, ей страшно было. Я понимаю, что находились какие-то причины, но базово — страх, — сказал Серга.

Добавляет, отказывались те, которые боятся, и таких много. В основном это те звезды, которые большую часть времени войны находятся за границей.

— Вообще люди, которые находятся за границей и приезжают, им страшно. Этот страх очень иррациональный, где-то преувеличен и сковывающий. Ты понимаешь, что если взять такого человека с собой, то больше будет проблем на месте, — подчеркнул Коля.

Напомним, Коля Серга вместе с другими украинскими звездами входит в Культурный десант. Артисты приезжают с концертами на фронт, в госпитали, воинские части и деоккупированные населенные пункты.