4 апреля известной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык исполнилось бы 70 лет. Она покорила своим голосом весь мир и оставила богатое творческое наследие, в котором немало известных украинских народных песен.

Интересные факты о Квитке Цисык и лучшие песни в ее исполнении собрали Факты ICTV.

Украденный Оскар

В 25 лет Квитка Цисык записала саундтрек к фильму Ты — свет моей жизни. В 1978 году он получил премию Оскар как лучшая песня к кинофильму, однако награду дали другой певице — американке Дебби Бун, а из финальных титров имя Квитки вырезали. Поводом стал личный конфликт между ней и режиссером картины.

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Белый голос

У Квитки Цисык было почти уникальное колоратурное сопрано. Кроме того, она обладала так называемым “белым голосом” (это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах — Ред.)

Визит в Украину

Многие считают, что певица никогда не была в Украине, однако это не так. В 1983 году Квитка Цисык с матерью посетила Украину, а после провозглашения независимости мечтала дать серию концертов на Родине. Но ее мечты не осуществились.

Хор с Майклом Джексоном

Квитка Цисык еще до того, как Майкл Джексон стал королем поп-музыки, часто пела с ним в хоре.

Слава в рекламе

В 1971 году Квитка Цисык свернула с оперной тропы и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Она стала настоящей звездой джинглов, ее голосом пели многие герои рекламных роликов. Вскоре она стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

Украинские традиции

В семье Цисык всегда говорили на украинском и чтили обычаи своего народа. Кроме обычной американской школы Квитка Цисык даже ходила в Школу украиноведения.

Квитку слышали 22 млрд раз

Вокал Квитки Цисык звучал в разных эфирах 22 млрд раз, то есть в несколько раз больше, чем население планеты.

Квитка Цисык — Де ти тепер

Квитка Цисык — Журавли

Квитка Цисык — Два кольори

Квитка Цисык — Рiдна мати моя

Квитка Цисык — Черемшина