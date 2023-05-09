Евровидение — международный песенный конкурс. Он проводится между странами, которые имеют статус членов Европейского вещательного союза (ЕВС).

Ежегодно от каждой страны выступает один участник (певец, певица, группа), которого выбирают с помощью вещателей ЕВС. Организацию конкурса в Украине осуществляет Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Конкурс состоит из нескольких этапов: внутренние нацотборы, 2 полуфинала и финал. Система голосования менялась на протяжении всего существования Евровидения.

На Евровидении-2023 окончательно результаты полуфиналов будут определять по количеству голосов телезрителей. В финале же, как обычно, будут учитываться отдельно голоса международного жюри и аудитории.

История создания конкурса Евровидение

Идея создания Евровидения появилась в 1955 году во время встречи Европейского вещательного союза в Монако.

Первый конкурс состоялся 24 мая 1956 года в городе Лугано, Швейцария. Тогда семь стран представили по две песни. Название Евровидение сначала было известно, как Eurovision Grand Prix.

В 1957-м создали ограничения — одно исполнение от каждой страны-участницы.

До 2004 года конкурс состоял лишь из финала. Впоследствии добавили еще один раунд — полуфинал. Такое решение возникло в результате постоянного увеличения стран, которые хотели принять участие.

В 2008 создали второй полуфинал. Эти этапы обязательно должны пройти все участники, кроме победителей предыдущего конкурса и Большой пятерки (Франция, Италия, Германия, Испания, Великобритания). Представители этих стран попадают в финал автоматически.

Большая пятерка на Евровидении

С 2000-х в песенном конкурсе начало действовать правило Большой четверки. Оно означало, что в финал автоматически попадали такие страны, как Франция, Германия, Великобритания и Испания.

В 2011 на Евровидение вернулась Италия, которая до этого пыталась избегать конкурса. В результате образовалась Большая пятерка.

Право проходить отбор автоматически предоставлено этим странам из-за того, что они являются учредителями и главными спонсорами конкурса.

Какие страны сначала участвовали в Евровидении

Первый конкурс был 24 мая в 1956 году. Тогда на Евровидении приняли участие 7 стран: Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Германия, Франция, Люксембург и Италия.

Принять участие также хотели Дания и Австрия, однако страны пропустили срок отбора. Великобритания не была на первом Евровидении, ведь была занята собственным конкурсом.

В 1956 году Евровидение выиграла певица Лес Азия из Швейцарии. Артистка исполнила песню Refrain.

Какие страны сейчас не участвуют в Евровидении и почему

В Евровидении 2023 участвуют 37 стран. Это наименьшее количество участников с 2014 года.

С февраля 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в конкурсе из-за полномасштабного вторжения в Украину. С 2021 Беларусь также лишена членства в международном песенном мероприятии. Это произошло из-за того, что страна отказалась транслировать Евровидение-2022 из Роттердама.

Болгария, Черногория, Монако, Люксембург и Северная Македония отказались от участия в Евровидении 2023. Причиной стал экономический вопрос стран, размер взноса на конкурс, а также отсутствие интереса со стороны спонсоров.

Каждая страна должна оплатить регистрационный взнос, который идет на конкурс. Так как Россию отстранили от Евровидения из-за вторжения в Украину, стоимость регистрации на мероприятие увеличилась.

Сколько раз Украина участвовала на Евровидении

Украина принимала участие на Евровидении 17 раз. Из них победу принесли 3 исполнителя: Руслана (2003), Джамала (2016), Kalush Orchestra (2022).

Впервые Украина появилась на конкурсе Евровидение в 2003 году. Тогда ее представил певец Александр Пономарев с песней Hasta la vista. Исполнитель занял 14-е место.

В 2023 году Украину будет представлять группа Tvorchi с песней Heart of Steel.

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