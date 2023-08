Бельгия стала первой страной, которая объявила своего артиста для участия в Евровидении 2024. На международном песенном конкурсе ее представит певец и шоумен Mustii (настоящее имя — Томас Мустин).

Томас Мустин является не только певцом, но и автором, композитором и актером, известным множеством ролей в театре, на телевидении и в постановках Netflix, включая популярные бельгийские сериалы La Trêve, Un Petit Boulot и L’Echange des Princesses.

На его счету два альбома, успешные гастроли и победа в номинации Открытие года на D6bels Music Awards.

Следующий год станет для него самым загруженным, поскольку он не только будет представлять Бельгию на конкурсе песни Евровидение в Швеции, но также вернется в качестве постоянного судьи на Drag Race Belgique, 2-й сезон, и сыграет главную роль в следующем фильме Мишеля Бланшара.

Напомним, что в 2023 году Бельгию на Евровидении представлял Gustaph с песней Because of You. Артист занял седьмое место.

Международный песенный конкурс в 2024 году пройдет в Мальме (Швеция).