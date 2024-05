Хорватию на Евровидении 2024 представляет Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

Что известно о представителе Хорватии Baby Lasagna и о чем он будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такой Baby Lasagna: биография

Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna, родился 5 июля 1995 года в хорватском городе Умаг. Начал играть на гитаре с 8 лет.

В 2011-2016 и 2018-2022 годах Пуришич работал гитаристом в рок-группе Manntra. В составе коллектива участвовал в хорватском национальном отборе на Евровидение Dora 2019, где Manntra заняли четвертое место с песней In the Shadows.

В 2022 году Марко сыграл значительную роль в написании нескольких треков для 12-го студийного альбома Ravenblack немецкой группы Mono Inc. Сейчас это наиболее успешный альбом для коллектива.

В 2023 году Пуришич начал сольную карьеру. 21 октября он выпустил свой дебютный сингл IG Boi под псевдонимом Baby Lasagna. В декабре того же года вышел его второй трек Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much.

Baby Lasagna был первым претендентом на случай, если кто-то из 24 кандидатов откажется от участия в нацотборе на Евровидение 2024.

Поэтому после отказа одного из музыкантов Пуришич был объявлен участником Dora 2024 с треком Rim Tim Tagi Dim. Песня дебютировала под номером 24 в чарте HR Top 40. Это первый трек Пуришича, который попал в чарты Хорватии.

Перевод песни Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Рим тим таги дим

Да, теперь я большой мальчик,

Я готов уехать, чао, мама, чао

Да, теперь я большой мальчик,

Я продал свою корову и теперь ухожу

Прежде чем уйти, я должен признаться:

Мне нужно немного снять стресс,

Еще разок с благодарностью за все, что было:

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Я буду скучать по всем вам, но, в основном, по коту

Буду скучать по сену, буду скучать по своей кровати,

Больше всего я буду скучать по танцам,

Так что давайте, давайте спляшем

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Теперь не звоните и не пишите,

Я ухожу с рассветом,

Не плачьте, а танцуйте

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

Пути назад нет

Меня здесь больше не будет

Да, пути назад нет

Моя тревога атакует

Рим-тим-таги-диги-дим-тим

Таги-диги-дим

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Надеюсь, я найду покой в ​​шуме,

Хочу стать одним из городских парней —

Они все такие красивые и такие продвинутые,

Может быть, они тоже знают наш танец

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Рим-тим-таги-диги

Пока, мама, пока, папа

Мяу, кот, пожалуйста, мяукни в ответ.

Не плачьте, просто танцуйте

Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Baby Lasagna