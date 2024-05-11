Хорватию на Евровидении 2024 представляет Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.
Что известно о представителе Хорватии Baby Lasagna и о чем он будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.
Кто такой Baby Lasagna: биография
Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna, родился 5 июля 1995 года в хорватском городе Умаг. Начал играть на гитаре с 8 лет.
В 2011-2016 и 2018-2022 годах Пуришич работал гитаристом в рок-группе Manntra. В составе коллектива участвовал в хорватском национальном отборе на Евровидение Dora 2019, где Manntra заняли четвертое место с песней In the Shadows.
В 2022 году Марко сыграл значительную роль в написании нескольких треков для 12-го студийного альбома Ravenblack немецкой группы Mono Inc. Сейчас это наиболее успешный альбом для коллектива.
В 2023 году Пуришич начал сольную карьеру. 21 октября он выпустил свой дебютный сингл IG Boi под псевдонимом Baby Lasagna. В декабре того же года вышел его второй трек Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much.
Baby Lasagna был первым претендентом на случай, если кто-то из 24 кандидатов откажется от участия в нацотборе на Евровидение 2024.
Поэтому после отказа одного из музыкантов Пуришич был объявлен участником Dora 2024 с треком Rim Tim Tagi Dim. Песня дебютировала под номером 24 в чарте HR Top 40. Это первый трек Пуришича, который попал в чарты Хорватии.
Перевод песни Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Рим тим таги дим
Да, теперь я большой мальчик,
Я готов уехать, чао, мама, чао
Да, теперь я большой мальчик,
Я продал свою корову и теперь ухожу
Прежде чем уйти, я должен признаться:
Мне нужно немного снять стресс,
Еще разок с благодарностью за все, что было:
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Я буду скучать по всем вам, но, в основном, по коту
Буду скучать по сену, буду скучать по своей кровати,
Больше всего я буду скучать по танцам,
Так что давайте, давайте спляшем
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Теперь не звоните и не пишите,
Я ухожу с рассветом,
Не плачьте, а танцуйте
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
Пути назад нет
Меня здесь больше не будет
Да, пути назад нет
Моя тревога атакует
Рим-тим-таги-диги-дим-тим
Таги-диги-дим
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Надеюсь, я найду покой в шуме,
Хочу стать одним из городских парней —
Они все такие красивые и такие продвинутые,
Может быть, они тоже знают наш танец
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Рим-тим-таги-диги
Пока, мама, пока, папа
Мяу, кот, пожалуйста, мяукни в ответ.
Не плачьте, просто танцуйте
Рим-тим-таги-диги-дим-тим-тим
Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Baby Lasagna