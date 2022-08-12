BBC и Европейский вещательный союз (EBU) сказали, где может пройти Евровидение 2023 года в Британии. В шорт-лист попали 7 городов – Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

ВВС получила заявки от 20 городов на проведение Евровидения 2023. Все они показали, как будут отражать украинскую культуру и музыку, чтобы отметить победу Украины на конкурсе в этом году.

Семь городов-претендентов выбрали, учитывая их соответствие критериям, которые позволят организовать шоу такого масштаба. Теперь все эти города должны раскрыть свои заявки подробнее.

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Победителя BBC и EBU выберут вместе. В каком городе пройдет Евровидение 2023 в Британии, станет известно уже осенью.