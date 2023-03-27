Маникюр не только украшает, но и ставит точку при создании нового образа. Для того чтобы маникюр выглядел дорого, мастера рекомендуют не украшать его стразами, а украшать его с помощью других техник. Какой маникюр смотрится дорого – читайте в материале.
Какой маникюр выглядит дорого: трендовые техники 2023
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По словам мастера маникюра Олеси Савченко, нельзя говорить о любом маникюре, что он дорогой или не дорогой. Ведь любой нейл-арт смотрится роскошно, если его сделать аккуратно. В 2023 году будет популярна техника Stemping. Это – переводные (штамповые) рисунки на ногтях, очень красивая и популярная процедура современного дизайна.
Плюсы стемпинга:
- Рисунок наносится краской без пленки, поэтому значительно сокращает время на сеансе.
- Не требует перекрытия специальным пластичным и вязким топом, что дает большой объем ногтей.
- Выполняется действительно в считанные минуты в отличие от ручной росписи. Этот декор абсолютно идентичен рисунку краской. Он тонкий и симметричный, представленный в разных стилях, может быть выполнен в любой цветовой гамме.
Матовый топ
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Красивый матовый маникюр прекрасно смотрится на панели нежных светлых и глубоких темных оттенков, его можно комбинировать с разными вариациями декора. Матовый маникюр безупречен на любой форме ноготков.
Из-за того, что матовый топ имеет свойство быстро пачкаться (неудивительно, ведь любая грязь легко цепляется по микрошероховатости), он нуждается в особом уходе.
Вы можете протирать ноготки спиртом или обезжиривателем, а также почистить щеточкой с мылом. Если не забывать ухаживать за матовым покрытием, то маникюр будет радовать вас до следующего похода к мастеру.
Какая форма ногтей модна в 2023 году
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По словам эксперта, одной из самых популярных форм будет оставаться мягкий квадрат. Кроме этого, в 2023 году в тренде снова будут так называемые стилеты (острые, суженные ногти, с сильно удлиненным ногтевым ложем). Из-за особенностей формы ногти-стилеты скорее всего придется наращивать.
Такая форма ногтей хорошо впишется в готический стиль, придав образу перчинки, но, как и с миндалевидной формой, нужно быть аккуратной в декорировании.
Прежде чем крепить невероятное количество стразов, бусин, лепки и т.п., помните, что сама по себе форма уже яркая и броская.
Какой цвет маникюра 2023 будет популярен
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- Первый – это PANTONE Viva Magenta. Этот малиново-красный оттенок назвали тоном, составляющим баланс между теплым и холодным.
- Молочно-белый. Для модниц, которые не любят яркие цвета, подойдет молочно-белый оттенок. При нанесении гель-лака в один слой, вы получите нежный полупрозрачный оттенок, а при нанесении в два слоя – более насыщенный цвет.
- Сиреневый. Сиреневый маникюр подходит едва ли не всем оттенкам кожи и впишется практически в любой гардероб. И хотя традиционно лиловый цвет считается весенне-летним оттенком, с таким гель-лаком можно создать и осенне-зимние дизайны маникюра.
- Красный. Яркие, насыщенные и очень соблазнительные ногти. Покрыв ногти таким лаком, ты будешь точно в центре внимания.
- Молочный. Молочный стабильно сохраняет ведущие позиции среди цветов, выбираемых для маникюра.