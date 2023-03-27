Маникюр не только украшает, но и ставит точку при создании нового образа. Для того чтобы маникюр выглядел дорого, мастера рекомендуют не украшать его стразами, а украшать его с помощью других техник. Какой маникюр смотрится дорого – читайте в материале.

Какой маникюр выглядит дорого: трендовые техники 2023

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По словам мастера маникюра Олеси Савченко, нельзя говорить о любом маникюре, что он дорогой или не дорогой. Ведь любой нейл-арт смотрится роскошно, если его сделать аккуратно. В 2023 году будет популярна техника Stemping. Это – переводные (штамповые) рисунки на ногтях, очень красивая и популярная процедура современного дизайна.

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Плюсы стемпинга:

Рисунок наносится краской без пленки, поэтому значительно сокращает время на сеансе. Не требует перекрытия специальным пластичным и вязким топом, что дает большой объем ногтей. Выполняется действительно в считанные минуты в отличие от ручной росписи. Этот декор абсолютно идентичен рисунку краской. Он тонкий и симметричный, представленный в разных стилях, может быть выполнен в любой цветовой гамме.

Матовый топ

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр • Педикюр • Вінниця (@olesia_wow.nails)

Красивый матовый маникюр прекрасно смотрится на панели нежных светлых и глубоких темных оттенков, его можно комбинировать с разными вариациями декора. Матовый маникюр безупречен на любой форме ноготков.

Из-за того, что матовый топ имеет свойство быстро пачкаться (неудивительно, ведь любая грязь легко цепляется по микрошероховатости), он нуждается в особом уходе.

Вы можете протирать ноготки спиртом или обезжиривателем, а также почистить щеточкой с мылом. Если не забывать ухаживать за матовым покрытием, то маникюр будет радовать вас до следующего похода к мастеру.

Какая форма ногтей модна в 2023 году

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По словам эксперта, одной из самых популярных форм будет оставаться мягкий квадрат. Кроме этого, в 2023 году в тренде снова будут так называемые стилеты (острые, суженные ногти, с сильно удлиненным ногтевым ложем). Из-за особенностей формы ногти-стилеты скорее всего придется наращивать.

Такая форма ногтей хорошо впишется в готический стиль, придав образу перчинки, но, как и с миндалевидной формой, нужно быть аккуратной в декорировании.

Прежде чем крепить невероятное количество стразов, бусин, лепки и т.п., помните, что сама по себе форма уже яркая и броская.

Какой цвет маникюра 2023 будет популярен

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