Именно весной начинается время экспериментов, ярких, сочных цветов и необычных дизайнов.

После холодной зимы всегда хочется тепла и позитива, и даже если поначалу все равно приходится ходить в зимнем пальто, то на ноготках уже в марте хочется видеть оптимистичный весенний дизайн.

Маникюр весна 2023 года на квадратные ногти: интересные цвета и дизайны – смотрите в материале.

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Маникюр весна 2023 на квадратные ногти: минимализм

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Минималистичные дизайны без лишних деталей и большого нагромождения декоративных элементов – тренд не только весны, но и последних лет.

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Чаще всего сейчас делают однотонное или разноцветное покрытие без узоров и украшений, но это не значит, что нужно отказываться от дизайна совсем. Лаконические схематические рисунки, аккуратные акценты декором – вот компоненты, из которых состоит хороший минималистичный маникюр.

Маникюр весна 2023: 3D-декор

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В новом сезоне на пике популярности будет дизайн ногтей с 3D-декором самых разных форм. Нейл-арт с таким дизайном выглядит необычно, креативно и по-новаторски.

Дизайн с блестками и стразами

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Блестки, стразы, конфетти по-прежнему актуальны, но и этот дизайн затронул тенденцию минимализма. Избыток блесток и узоров – отошли из модных трендов. В моде – элегантность и утонченность, ненавязчивость декора и лаконичные, но яркие акценты.

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Самые популярные варианты весны 2023: незаурядный, молочный, белый маникюр с глитером возле кутикулы, или с блестящими камешками.

Идеи френча на весну

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Французский маникюр – вечная классика, которая может приобретать новые оригинальные формы, в зависимости от модных тенденций. Весной 2023 года френч очень популярен: особенно актуально смотрится дизайн на коротких ногтях с тонкими линиями белого или любого другого цвета.

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Также французский маникюр можно сочетать с рисунком, стразами и камнями, чтобы ногти выглядели интересно и красиво.

Втирка металлик весна 2023

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Еще один тренд этой весной – квадратные ногти с втиркой металлик. Чтобы маникюр выглядел по-весеннему, подбирайте максимально нежные цвета: жемчужный, оттенки розового, сиреневого, фиолетового, голубого.

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Цветочные узоры

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Часто весенний маникюр не обходится без цветов и растительных узоров – с веточками и листочками. Реалистичная живопись или схематические орнаменты – в любом варианте цветы будут выглядеть как идеальный дизайн для весеннего маникюра.

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Ключевые цвета в палитре: розовый, сиреневый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зеленый. Добавят красоты цветочным рисункам элементы декора: фольга, глитер, конфетти.

Абстракция

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Яйленко (Кукушкина) (@katerinakuku_nail)

Абстрактные узоры и картинки остаются в тренде в 2023 году. Волнистые линии, разные геометрические формы, небрежные мазки краской красиво оттенят золотистая или серебристая фольга, ненавязчивые блестки, декоративные элементы металлик.