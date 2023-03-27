Манікюр не тільки прикрашає, а й ставить крапку у створенні нового образу. Для того, аби манікюр здавався дорогим, майстри рекомендують прикрашати його не стразами, а за допомогою інших технік. Який манікюр на вигляд дорогий – читайте в матеріалі.

Який манікюр має дорогий вигляд: трендові техніки 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр • Педикюр • Вінниця (@olesia_wow.nails)

За словами майстрині манікюру Олесі Савченко, не можна говорити про будь-який манікюр, що він дорогий або недорогий. Адже будь-який нейл-арт просто розкішний, якщо його зробити акуратно. У 2023 році буде популярною техніка Stemping. Це – перекладні (штампові) малюнки на нігтях, дуже гарна та популярна процедура сучасного дизайну.

Зараз дивляться

Плюси стемпінгу:

Малюнок наноситься фарбою без плівки, тому це значно скорочує час сеансу. Не вимагає перекриття спеціальним пластичним і в’язким топом, що дає великий об’єм на нігтях. Виконується дійсно за лічені хвилини на відміну від ручного розпису. Цей декор абсолютно ідентичний малюнку фарбою. Він тонкий і симетричний, представлений в різних стилях, може бути виконаний у будь-якій кольоровій гамі.

Матовий топ

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр • Педикюр • Вінниця (@olesia_wow.nails)

Гарний матовий манікюр просто чудовий на панелі ніжних світлих і глибоких темних відтінків, його можна комбінувати з різними варіаціями декору. Матовий манікюр бездоганний на будь-якій формі нігтиків.

Через те, що матовий топ має властивість швидко бруднитися (не дивно, адже будь-який бруд легко чіпляється за мікрошорсткості), він потребує особливого догляду.

Ви можете протирати нігтики спиртом або знежирювачем, а також почистити щіточкою з милом. Якщо не забувати доглядати за матовим покриттям, то манікюр радуватиме вас до наступного походу до майстра.

Яка форма нігтів модна у 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр • Педикюр • Вінниця (@olesia_wow.nails)

За словами експерта, однією із найпопулярніших форм залишатиметься м’який квадрат. Крім цього, у 2023 році в тренді знову будуть так звані стилети (гострі, звужені нігті, з сильно подовженим нігтьовим ложем). Через особливості форми нігті-стилети швидше за все доведеться нарощувати.

Така форма нігтів гарно впишеться в готичний стиль, додавши образу перчинки, але, як і з мигдалеподібною формою, потрібно бути акуратною у декоруванні.

Перш ніж кріпити неймовірну кількість стразів, намистин, ліплення тощо, пам’ятайте, що сама по собі форма вже яскрава і помітна.

Який колір манікюру 2023 буде популярним

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр • Педикюр • Вінниця (@olesia_wow.nails)