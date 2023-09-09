В условиях войны многие украинцы продолжают заниматься спортом — это помогает держать свою голову и тело в тонусе, а также заметно поднимает настроение. Среди любителей физических нагрузок есть и звезды, которые своим примером мотивируют тысячи украинцев встать с дивана и начать бегать, плавать, заниматься йогой, кататься на велосипеде или ходить в зал.
Звезды, которые занимаются спортом и мотивируют других — далее в материале.
Ксения Мишина
Актриса Ксения Мишина решила улучшить свою физическую форму — еще в марте 2023 года она показала свои результаты занятий в зале.
Своими формами артистка хвасталась в Instagram все лето, и поклонники засыпали ее комплиментами. Разрыв между “до” и “после” — огромный.
Даша Квиткова
Украинский блогер Даша Квиткова также не пропускает походов в зал. В марте этого года звезда призналась, что целлюлит на ягодицах всегда ее беспокоил, но спорт и правильное питание помогли ей избавиться от него.
В начале года блогер рассказала, что весит 49 кг. С 2021 года она сбросила 30 кг, которые появились после родов. В этом ей также помогли диетолог и эндокринолог.
Оля Полякова
Украинская артистка Оля Полякова также регулярно занимается спортом. Ранее звезда показала, как выглядела, когда весила 86 кг. Певица подшучивает — тогда была, как шкаф на ножках.
Теперь на вооружение Оля взяла фитнес: делится своими достижениями с подписчиками и даже призывает других тренироваться с ней онлайн. Нередко ее занятия проводятся и в компании с дочерью.
Катя Репяхова
Жена Виктора Павлика Катя Репяхова также активно занимается спортом. В середине этого лета блогер решила выйти из зоны комфорта для улучшения своего тела. Репяхова занялась плаванием, а также показала фото фигуры в надежде, что скоро будут результаты.
Анна Кошмал
Звезда сериала Сваты Анна Кошмал также поддерживает свою фигуру с помощью активных занятий.
Актриса очень любит йогу и устраивает эфиры для тех, кто также хочет попробовать для себя что-то новое.