В условиях войны многие украинцы продолжают заниматься спортом — это помогает держать свою голову и тело в тонусе, а также заметно поднимает настроение. Среди любителей физических нагрузок есть и звезды, которые своим примером мотивируют тысячи украинцев встать с дивана и начать бегать, плавать, заниматься йогой, кататься на велосипеде или ходить в зал.

Звезды, которые занимаются спортом и мотивируют других — далее в материале.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина решила улучшить свою физическую форму — еще в марте 2023 года она показала свои результаты занятий в зале.

Сейчас смотрят

Своими формами артистка хвасталась в Instagram все лето, и поклонники засыпали ее комплиментами. Разрыв между “до” и “после” — огромный.

Даша Квиткова

Украинский блогер Даша Квиткова также не пропускает походов в зал. В марте этого года звезда призналась, что целлюлит на ягодицах всегда ее беспокоил, но спорт и правильное питание помогли ей избавиться от него.

В начале года блогер рассказала, что весит 49 кг. С 2021 года она сбросила 30 кг, которые появились после родов. В этом ей также помогли диетолог и эндокринолог.

Оля Полякова

Украинская артистка Оля Полякова также регулярно занимается спортом. Ранее звезда показала, как выглядела, когда весила 86 кг. Певица подшучивает — тогда была, как шкаф на ножках.

Теперь на вооружение Оля взяла фитнес: делится своими достижениями с подписчиками и даже призывает других тренироваться с ней онлайн. Нередко ее занятия проводятся и в компании с дочерью.

Катя Репяхова

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова также активно занимается спортом. В середине этого лета блогер решила выйти из зоны комфорта для улучшения своего тела. Репяхова занялась плаванием, а также показала фото фигуры в надежде, что скоро будут результаты.

Анна Кошмал

Звезда сериала Сваты Анна Кошмал также поддерживает свою фигуру с помощью активных занятий.

Актриса очень любит йогу и устраивает эфиры для тех, кто также хочет попробовать для себя что-то новое.