Кремлевским приспешникам, а по совместительству и артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретила въезд в Эстонию на пять лет.

Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до апреля 2027 года.

В пресс-службе эстонского МВД заявили, что певцы не смогут посещать страну в течение пяти лет.

Филипп Киркоров планировал дать концерт в Таллине 27 мая 2022 года. Однако горожане изначально были против его выступления. Даже собрали 6600 подписей против этого мероприятия.

Кстати, в январе 2021 Киркорову запретила въезд Литва. Тогда ему запретили выступать из-за гастроли в оккупированном Крыму. Он попытался оспорить решение в суде, но проиграл.

Со своей стороны Полина Гагарина планировала дать концерт в Таллине 23 августа 2022 года. Но теперь, похоже, ей остается только по миллионному кругу петь даже не свою песню Кукушка на проплаченных Кремлем митингах.

Источник: ERR