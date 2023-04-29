Это бесхребетность! Собчук разнес коллег, которые “вспомнили” украинский с началом войны

Украинский музыкант, фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук назвал бесхребетными коллег, которые начали петь на украинском только после начала полномасштабного вторжения РФ.

— Меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной бесхребетностью. Но с другой стороны — хорошо, что перешли на украинский. Слава Богу. Жаль, конечно, что такой ценой до них дошло, — сказал Собчук в эксклюзивном интервью Утру в большом городе на ICTV.

В то же время вопросы о заработках украинских артистов едва не довели Собчука до слез.

— Я сейчас буду плакать! (Смеется) Может быть в ноль. Мы кучу лет не зарабатывали ничего, просто писали альбомы, — отметил он.

Музыкант не скрывает, некоторые клипы могут стоить на уровне квартиры в столице. У группы СКАЙ такая работа также была.

— Клип на песню Подари світло мы снимали в карьере под Киевом в 2008 году. Как раз он так и стоит — как квартира, — говорит Собчук.