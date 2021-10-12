В Украину секонд-хенд завозят ежегодно примерно 135 тыс. тонн. Если считать, что на одном человеке может быть примерно три килограмма одежды, то в такую одежду можно одеть 45 млн человек.

Открывать секонд-хенды где только можно — общий мировой тренд, который усилился во времена пандемии. По прогнозам экспертов, к 2030 году б/у в продаже будет больше, чем нового.

Если качество еще и за невысокую цену — это точно о секонд-хенде. Надо только уметь правильно искать.

Как в секунду найти на секонде дешевое и качественное, разбираемся вместе с технологом и стилистом. Ирина Коробченко говорит, чтобы найти действительно качественную вещь, нужно задействовать все органы чувств. Качественные натуральные ткани — хлопок, шерсть и шелк — надо чувствовать на ощупь.

Еще одна причина популярности секонда — это возможность найти здесь уникальную люксовую вещь за полцены. Чтобы почувствовать себя звездой подиума или сделать на ней бизнес.

Между тем звезды тоже не брезгуют подержанными вещами. Об этом точно знает Лидия Захарченко, дизайнер модного бренда одежды. Ведь вещи для своих модных показов перерабатывает из платков и тканей, купленных на секонд-хенде.

Ресайклинг — или другими словами переработка — сейчас в мировом тренде. Ведь вещам, уверена дизайнер, стоит давать вторую жизнь.

Секонд-хенд для европейцев — это вид благотворительности. На Западе просто отдают ненужную одежду благотворительным фондам. Те часть раздают нуждающимся, остальные же — перепродают. Одежду в Украину везут из Германии, Нидерландов, Великобритании, Литвы, Эстонии. Все, что не продадут у нас, везут дальше.