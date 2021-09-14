Украинская певица Тина Кароль 25 сентября выступит на концерте ко Дню города в Мелитополе. Выступление звезды будет стоить 388 тыс. грн.

Информацию о стоимости концерта Тины Кароль разместили на сайте электронной закупки Prozorro.

Но, как оказалось, эта цена является весьма демократичной для певицы. Поскольку в 2019 году за час выступления на новогоднем корпоративе Кароль брада €20 тыс, то есть примерно 600 тыс грн.

Очевидно, Тина Кароль достаточно высоко оценивает свое творчество и не собирается снижать стоимость.

Однако некоторые коллеги звезды за свои выступления также ставят довольно высокие ценники.

Например, в августе певица Джамала приняла участие в Крымской платформе, где исполнила только одну песню на открытии саммита. За это ей заплатили 337 тыс. грн.

Недавно Тина Кароль показала фото своего 12-летнего сына Вениамина. В кадре мальчик позирует в деловом костюме, рубашке и галстуке.

В комментариях поклонники певицы отметили, что Вениамин очень похож на своего покойного отца — Евгения Огира. Он умер в 2013 году от рака желудка.

Напомним, что сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Великобритании — Repton Preparatory School.

Учебное заведение находится в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина платит за образование сына около 1 млн грн в год.

Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

Фото: Наталия Курган