Украинская певица Тина Кароль показала фото своего 12-летнего сына Вениамина. В кадре мальчик позирует в деловом костюме, рубашке и галстуке.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в сториз на личной странице в Instagram.

Вениамин стоит на лестнице перед своей школой, которая находится в Великобритании.

Перед мальчиком виднеется большой серебряный кубок. Тина отметила, что сын получил его за достижения в учебе.

— За достижения в учебе. Мое все, — лаконично подписала кадр Тина.

В комментариях поклонники певицы оценили фото Вениамина и забросали его комплиментами.

Некоторые отметили, что мальчик очень похож на своего покойного отца — Евгения Огира. Он умер в 2013 году от рака желудка.

Какой красивый, опрятный молодой человек. Пусть будет здоровым и счастливым!

Супер, хороший мальчик.

Еще немного и в президенты.

Успехов в учебе вашему сыночку.

Копия отца!

Очень похож на отца! Красавчик! — пишут в комментариях.

Напомним, что сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Великобритании — Repton Preparatory School.

Учебное заведение находится в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за образование сына около 1 млн грн в год.

Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

Недавно Тина Кароль поделилась фото Вениамина в национальной одежде. Она обнародовала коллаж из фото, на которых изображен ее сын с другими детьми.

Мальчик позировал на камеру в Англии в украинской вышиванке, шароварах и красных ботинках. Тина Кароль отметила, что гордится своим сыном.

Фото: Антон Кулаковский