Украинская певица Тина Кароль показала фото своего 12-летнего сына Вениамина. В кадре мальчик позирует в деловом костюме, рубашке и галстуке.
Соответствующий снимок звезда опубликовала в сториз на личной странице в Instagram.
Вениамин стоит на лестнице перед своей школой, которая находится в Великобритании.
Перед мальчиком виднеется большой серебряный кубок. Тина отметила, что сын получил его за достижения в учебе.
— За достижения в учебе. Мое все, — лаконично подписала кадр Тина.
В комментариях поклонники певицы оценили фото Вениамина и забросали его комплиментами.
Некоторые отметили, что мальчик очень похож на своего покойного отца — Евгения Огира. Он умер в 2013 году от рака желудка.
- Какой красивый, опрятный молодой человек. Пусть будет здоровым и счастливым!
- Супер, хороший мальчик.
- Еще немного и в президенты.
- Успехов в учебе вашему сыночку.
- Копия отца!
- Очень похож на отца! Красавчик! — пишут в комментариях.
Напомним, что сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Великобритании — Repton Preparatory School.
Учебное заведение находится в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за образование сына около 1 млн грн в год.
Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.
Недавно Тина Кароль поделилась фото Вениамина в национальной одежде. Она обнародовала коллаж из фото, на которых изображен ее сын с другими детьми.
Мальчик позировал на камеру в Англии в украинской вышиванке, шароварах и красных ботинках. Тина Кароль отметила, что гордится своим сыном.
Фото: Антон Кулаковский