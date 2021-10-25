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Двойной рай: Тина Кароль показала тизер нового клипа

25 октября 2021, 09:56 Євгенія Шапоренко
Двойной рай: Тина Кароль показала тизер нового клипа
Источник: Тіна Кароль

Популярная артистка Тина Кароль презентовала тизер нового клипа. Видео выйдет на песню Двойной рай из свежего альбома певицы.

В тизере говорится, что клип выйдет на YouTube 28 октября.

В тизере Тина Кароль эротично танцует, заряжает оружие, а затем зрители видят мишень и пистолет.

К слову, Тина Кароль также готовится новый альбом, премьера которого ожидается 29 октября.

Что пишут в комментариях под тизером:

  • Сначала с топором, теперь со стволом. Видимо Тина решила сменить профессию на киллера.
  • Я уже в предвкушении.
  • Мне уже нравиться.
  • Невероятно.
  • Очень ждем.

Ранее Тина посвятила публикацию серии фото в Instagram премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.

— Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем, – написала она.

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