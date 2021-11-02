В школе их уже всему научили: Тина Кароль о сексуальном воспитании сына

Популярная артистка Тина Кароль рассказала о половом воспитании своего сын Вениамина. Юноша учится в Лондоне, а там образование отличается от украинского. В частности, в школе есть уроки полового воспитания. Однако Тина Кароль отметила, что сама с ним такие темы не понимает.

Артистка призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним сыном не разговаривает. В то же время просит об этом мужчин из близкого окружения.

Она отметила, что некоторые темы достаточно сложно ей, как женщине, обсуждать с сыном-подростком.

— Скажу честно, обращаюсь с просьбами к мужчинам, которые есть в моем окружении. Говорю: Поговори с ним на эту тему, пожалуйста. Но в школе их уже всему научили. Веня говорит: Мы это уже выучили, — поделилась Тина Кароль.

Более того, Вениамин рассказал маме о том, что на уроках полового воспитания учащихся также знакомят с разнообразием отношений. К примеру, что парень может влюбиться в парня, а девушка в девушку.

Тина Кароль также рассказала о ревности сына к другим мужчинам из ее окружения. Иногда он спрашивает, от кого мама хочет рожать сестричку. Подобные вопросы загоняют Кароль в тупик.

Тина Кароль воспитывает единственного сына Вениамина. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.