Американская актриса Кэмерон Диас призналась, в 90-х она занималась перевозкой наркотиков. Это случилось за несколько недель всемирной известности благодаря роли в фильме Маска с Джимом Кэрри.

49-летняя актриса рассказала об этой истории на фоне возвращения на большие экраны в фильме Back In Action после 8 лет перерыва.

В одном из последних интервью Кэмерон рассказала о своем начале карьеры — тогда она была бедной моделью в Париже и перевозчиком наркотиков в Марокко. По словам звезды, она собрала достаточно денег, чтобы переехать в Париж и работать моделью, но с ней никто не хотел сотрудничать.

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— Я была там целый год и не работала ни дня. Я не могла найти работу, чтобы спасти свою жизнь. Потом я устроился на одну работу, но на самом деле я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко, — призналась актриса.

Диас добавила, что не знала об опасном грузе, который перевозила — об этом ей стало известно только в аэропорту, из-за чего начала паниковать.

— Это было начало девяностых, и мне дали запертый чемодан, в котором были мои костюмы. Я — светловолосая голубоглазая девушка из Марокко. Я в рваных джинсах и ботинках на платформе, с распущенными волосами — это действительно небезопасно. Я им говорю: Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье. Это была единственная работа, которую я получила в Париже, — добавила Кэмерон.

Тогда она могла провести за решеткой 10 лет. После этого она успела добиться большого успеха в Лос-Анджелесе, где ее взяли на роль в фильме Маска с Джимом Кэрри.

Несмотря на успешную карьеру в кино, в 2014 году Кэмерон решила заняться семейной жизнью со своим мужем и дочерью.

У многих звезд Голливуда также были проблемы с наркотиками — бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер рассказала об алкогольной и опиоидной зависимости, которая могла погубить ее карьеру и жизнь.