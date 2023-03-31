Украинский певец Владимир Дантес заступился за свою бывшую – Надю Дорофееву. Это произошло в Польше во время шоу Пожежа, где также присутствовал Дурнев и Рамина Эсхакзай.

Так, зрительница из зала задала Дантесу вопрос, почему он выбрал именно Кацурина после расставания с Дорофеевой. Посетительница шоу также негативно высказалась о Наде, что и не понравилось Владимиру.

— Почему вы выбрали Дашу Кацурину? Дорофеева — явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая… сердечная, да? – задалась вопросом зрительница из зала.

Дантес не оценил необоснованную критику своей бывшей — ведь он ее тоже выбирал, как и Кацурину после развода, и это часть его жизни, хоть и прошлой.

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— Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ, если вы так говорите о Наде. Что это за вопрос? Вы встали обосрать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую? — возмутился артист.

По ответу Дантеса можно заметить, что он сильно возмущен. Правда, позитивная атмосфера помогла артисту не выражать свое недовольство.

Напомним, что недавно Дантес впервые прокомментировал совместный трек Дорофеевой с Кацуриным. Артист заявил, что ему нравится трек его бывшей.