Эмили Ратаковски обвинила Робина Тика в домогательствах

Американская супермодель Эмили Ратаковски заявила, что музыкант Робин Тик домогался ее во время съемок клипа Blurred Lines.

В своей книге Мое тело Эмили написала, что во время съемок видеоролика была топлес, и музыкант решил этим воспользоваться, схватив ее за грудь. Инцидент произошел в 2013 году.

— Внезапно, из ниоткуда, я почувствовала прохладу чужих рук, обнимающих мою обнаженную грудь сзади. Я инстинктивно отшатнулась, глядя на Робина Тика, — рассказала модель.

По словам Ратаковски, Робин тогда был нетрезв, а его действия заставили почувствовать себя униженной.

— Я опустила подбородок и пожала плечами, избегая зрительного контакта и чувствуя, как по моему телу разливается жар унижения. Я отреагировала не так, как должна была, — сказала Эмили.

Кроме того, режиссер клипа Дайян Мартел подтвердила этот инцидент.

— Я помню момент, когда он схватил ее за грудь, по одной в каждую руку. Он стоял позади нее, поскольку они оба были в профиль. Я закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: Какого черта ты делаешь?! Съемка закончена! — рассказала режиссер.

Песня Blurred Lines на протяжении нескольких годов возглавляла хит-парады по всему миру, став самой популярной песней Великобритании всех времен в 2014 году.