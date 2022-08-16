Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ.

Отмечает, стал лучше стрелять, однако кидать гранаты — нет. Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией и чуть быстрее заряжает магазины.

— Бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается. Оружие чищу плохо. Делаю это тщательно и долго, заканчиваю, думая, что почистил пусть не идеально, но очень хорошо, а потом кто-то из командиров проверяет и заявляет, что мое оружие не чисто. Что за магия такая пока выяснить не удалось, — пишет Александр в Facebook.

Признается, научился ценить волонтерский труд, хоть и ранее понимал его важность, но не чувствовал это столь остро и близко. Побывал на фронте, фактически в полуокружении.

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— В этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглые сутки. С перерывами, конечно, иногда – с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи. И прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт, — подчеркнул Положинский.

Говорит, его профессия до войны положительно сейчас сказалась. Узнают, передают подразделению много необходимых вещей. Однако есть минус — некоторые до сих пор думают, что для артиста это пиар.

— Все знания и умения, которые я здесь приобретаю, они же ложатся не на голую почву. У меня большой запас увиденного, услышанного, прочитанного ранее, большой опыт общения с крутыми воинами и профессионалами в разных сферах и областях нашей жизни — наука, бизнес, политика, культура, спорт. Все это делает меня потенциально достаточно крутым и эффективным во многих проявлениях армейской жизни. А меня все же часто воспринимают только как артиста, который пытается быть солдатом. Я уже не пробую, я уже есть, — добавил Александр.

Также он подчеркнул, за эти три месяца успел записать две песни.