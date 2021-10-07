В эксклюзивном интервью Фактам ICTV ведущий Україна має талант на СТБ Григорий Решетник рассказал о съемках шоу, напряжении за кулисами и борьбу с волнением участников.

— Какой градус напряжения и волнения обычно бывает у героев шоу Україна має талант за кулисами?

— Очень сильный градус, поскольку мы имеем дело не только с талантами, но и с публичными проявлениями этих талантов.

Обычно, артистов поддерживают их родные и близкие, профессии которых очень далеки от телевидения и сцены. Поэтому напряжение доходит до того, что группа поддержки просто молчит, когда я задаю вопрос. Это происходит не потому, что им нечего сказать. Они просто парализованы от увиденного, и я их понимаю.

Вообще сейчас на украинском телевидении мало подобных площадок, потому что в основном различные масштабные шоу связанные со звездами, с теми людьми, которые давно в шоу-бизнесе, чье творчество знают. А мы каждому даем шанс проявить себя в совершенно разных жанрах.

— Ты человек, который умеет сдерживать волнение. Какие советы можешь дать участникам Україна має талант и всем читателям? Как, несмотря на волнение, показать себя с лучшей стороны?

— Главное, это попробовать! Если вы решили пойти на собеседование или покорить своим талантом определенного человека, вы должны это сделать. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Как только начинаешь оттягивать этот момент, ты начинаешь сомневаться в себе и бороться со своими комплексами.

Также хочу всех успокоить, даже профессионалы волнуются. Каждый хочет понравиться другим, и это нормально! Самое главное — действовать! Каждая неудачная попытка — это наш опыт, мы делаем выводы и движемся дальше. А волнение — это и есть борьба с комплексами.

— Ты как профессиональный многодетный отец хотел бы, чтобы твои дети участвовали в публичных конкурсах или талант-шоу?

— Это только по их собственному желанию. Я сейчас работаю над тем, чтобы реализовать свои амбиции и осуществить свои невоплощенные мечты. Я хочу, чтобы мои дети занимались какими-то видами спорта, я им предлагаю, но не настаиваю.

Мы, родители, иногда хотим, чтобы наш ребенок был талантливым во всем и лучшим. И эта ответственность детей просто убивает — это бремя для них. В школе ответственность, дома — ответственность. Мы хотим, чтобы они были универсальными солдатами.

Но детям нужно детство, надо позволить им ошибаться, не навязывать свои нереализованные амбиции. Я не против, чтобы мои дети участвовали в талант-шоу, но по собственному желанию. В последнее время я даже с социальными сетями осторожнее. Потому что очень много фотосессий, много проявлений, приглашают на различные программы. Мы уже дискутируем с детьми, хотят они этого или нет.

Хочется увидеть и раскрыть индивидуальный талант своих детей. У меня три сына, три парня и они все разные. Один любит рисовать, другой — играть, а третий — фотографироваться. Это жизнь, и эта история очень ответственная.

— Многие родители говорят, что их дети сидят в гаджетах и ​​ничем не хотят заниматься.

— Здесь нужна золотая середина. Мои также сидят в гаджетах, смотрят мультики и играют в игры. Ребенку нужно дать выбор. Если ребенок профессионально занимается танцами, мечтает о сцене, у него горят глаза, то его приход на Україна має талант — это уже победа. И не важно, скажут ли судьи три Да. Он хочет их увидеть, выйти на сцену и кайфануть от этого.

А родители, засучив рукава, говорят, он должен быть чемпионом и много работать, поскольку мы каждый день возим его на тренировки. А когда я спрашиваю у ребенка, какая у тебя мечта, мне отвечают: “После конкурса, я хочу поесть мороженого и посмотреть мультик”. Но завтра в 8 утра его ждет следующая тренировка, и это может сломать ребенка.

Мы не должны лишать своих детей детства, но мы должны контролировать все, что с ними связано. Я всегда интересуюсь жизнью своих детей. Родители должны быть настоящей поддержкой, а не учителями и тренерами.

Например, у меня старший сын в восемь лет плохо читает, но хорошо считает. Можно было бы комплексовать по этому поводу. Но он также невероятно рисует и складывает конструкторы так, что я до сих пор так не смогу. Поэтому плохое чтение компенсируется.

— На Україна має талант приходят не только дети, но и взрослые. С кем тебе проще работать за кулисами?

— В плане психологической ответственности — со взрослыми. У них больше опыта, и они легче воспринимают критику.

Помню, как в третьем или четвертом классе мы с детьми выступали в школе. Тогда всех по очереди вызывали в круг, чтобы станцевать. Передо мной выступал мальчик, который занимался танцами, поэтому я на его фоне выглядел не так классно, как мне казалось.

Была еще одна ситуация. Я три месяца занимался бальными танцами, а перед нашим выходом поставили пару, парня и девушку, которые были чемпионами города. Они так выступили, что я расплакался и больше не вышел на сцену.

Я понимаю, как сильно такие ситуации влияют на детскую психологию. Поэтому с детьми я стараюсь быть осторожным, а со взрослыми хочу быть более честным и правдивым.

— Какой случай или история тебя больше всего поразили на Україна має талант?

— Никто не забывает о событиях, которые происходят на востоке Украины. И когда дети поднимают эту тему в своих танцевальных композициях, на глаза наворачиваются слезы. Также было много очень чувственных номеров о любви.

К нам приходят люди с ограниченными возможностями и, когда человек ничего не видит, но виртуозно играет на инструментах, сразу понимаешь, что многое мы недооцениваем. Но мы должны брать с них пример, поскольку жизнь при любых обстоятельствах продолжается.

Или человек, которого оценили во всем мире, до сих пор сомневается в себе. И он танцует не для всех, а для своей мамы, которую не видел 10 лет, потому что был на заработках. И я спрашиваю: “Почему ты волнуешься, ты покорил весь мир?”, А он отвечает: “Гриша, сегодня в зале моя мама”.

Вот эта открытость и подлинность поражает, я бесконечно счастлив, что к нам пришли именно такие люди. Очень много историй, и каждая из них индивидуальна.

— Гриша Решетник до и после шоу Україна має талант: как эта работа тебя изменила?

— Я повзрослел. Во-первых, я рад, что у нас все по-настоящему, как и в моих реалити Холостяк и Холостячка.

Также я чувствую большую ответственность за судьбы участников. Мне в социальных сетях много пишут и благодарят за поддержку. И мне хочется их и впредь поддерживать. Я с большим уважением отношусь к каждому участнику.

Надеюсь, для кого я тоже авторитет, я также долго шел к тем целям, которые ставил перед собой. Я заявлял о том, что хочу вести Україна має талант, и меня услышали. Надо проявлять себя, показывать свои таланты и идти к целям. Кричите во все горло, стучите во все двери, ходите на каждое шоу, ваш талант — это ваш шанс.

— Ты самый гармоничный и узнаваемый ведущий. Как давно ты не боишься и не волнуешься показаться публике? Когда у тебя это прошло?

— Сейчас мне уже помогает моя узнаваемость, популярность и бэкграунд. Каждый раз я становлюсь сильнее, опытнее, принимаю новые вызовы и готовлюсь.

Ни в коем случае я не хочу, чтобы наступил момент, когда я скажу: “Все, я суперпрофессионал, я не волнуюсь”. Именно с этого момента начинается деградация. Но, зная свой характер, это придет нескоро, и я надеюсь, что каждый раз профессиональные вызовы будут еще сложнее, а я буду становиться сильнее.

— Шоу Україна має талант стартует уже 23 октября на СТБ. Чего ждать зрителям в новом сезоне? Почему они должны включить это шоу?

— Наше шоу о людях и их талантах. Каждому участнику мы даем шанс раскрыться. Участники выходят на сцену Україна має талант, чтобы продемонстрировать свой талант — каждый из них уже победитель.

Мы запустили шоу по случаю 30-летия независимости нашего государства, чтобы в очередной раз убедиться, что украинские таланты ценят во всем мире. Мы должны этим гордиться и кричать, что мы очень классная нация, мы очень сильные, и наши таланты не зависят от возраста.

Зрители будут поражены! У нас крутой судейский состав, впечатляющие декорации, столько сил было вложено в этот проект. Я надеюсь, что мы оправдаем ожидания всех зрителей. 23 октября в 19:00 на СТБ — это будет феерия.