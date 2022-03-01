Украинская певица Наталья Могилевская обратилась к белорусам и россиянам с помощью видео в Instagram. Звезда опубликовала ролики, в которых рассказала, что на самом деле происходит в Украине. На видео также запечатлены боевые действия и трупы оккупантов.

— Я хочу обратиться к белорусам, прежде чем вы отправите сюда воевать в этой захватнической войне своих сыновей. Я хочу, чтобы вы услышали, что на самом деле происходит на Украине. Вы, Россия, мои родные родственники, с которыми я говорила вчера, которые ничего не знают, вы ничего не знаете о том, что происходит в Украине. Потому что восемь лет вам говорят какую-то постоянную неправду, а сейчас вообще вся информация скрыта, в том числе, о гибели ваших пацанов, ваших детей. Кто их будет хоронить? Они улицами, просто улицами лежат на украинской земле. Весь Проспект Победы в трупах русских солдат, — обратилась ко всем Могилевская.

Также певица рассказала, что Украину начали бомбить по десяткам городов — не только по военной инфраструктуре, но и по жилым домам, кинотеатрам, и улицам, где погибают невинные люди и дети. Маленькие города вокруг них и вовсе остались без воды и еды — предоставить им необходимую провизию для выживания невозможно.

В сториз Могилевская обратилась к “адекватным” россиянам с просьбой распространить ее видео, чтобы как можно больше людей узнало правду.