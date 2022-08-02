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Голубоглазый блондин: MamaRika впервые показала лицо сына

2 августа 2022, 16:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Голубоглазый блондин: MamaRika впервые показала лицо сына
Источник: MamaRika

Певица MamaRika впервые показала лицо сына Давида. 2 августа мальчику исполнился один год.

По случаю праздника артистка решила наконец-то показать поклонникам, как выглядит их с комиком Сергеем Середой сын. Исполнительница опубликовала фото именинника в Instagram.

Голубоглазый мальчишка сидит на подоконнике. Видно, что у него уже выросли передние зубки.

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— Сегодня Давиду исполнился год! Здесь такие дела: на днюху наш взрослый мужичок попросил свой собственный аккаунт в Instagram… Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент, — написала MamaRika.

Также она прикрепила ссылку на Instagram годовалого Давида, куда попросила отправлять поздравления.

Все это время артистка тщательно скрывала лицо сына. Имя мальчика она сообщила лишь спустя месяц после его рождения.

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