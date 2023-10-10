Снайпер Евгения Эмеральд рассказала, когда на самом деле ушла от мужа-военного.

Очевидно, что после того, как Эмеральд объявила о разводе, ей поступило много слов поддержки. Военная отметила, что она в полном порядке и уже пережила этот трудный период.

— Я ушла не вчера, а четыре месяца назад. Когда летом я не выходила в stories и говорила, что не сплю из-за ребенка, на самом деле я была в ужасном состоянии и мне понадобилось время, чтобы вернуть себя себе. Сейчас я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться, — подчеркнула Евгения.

Также она обратилась к мужчинам, которые стали ее звать на кофе, отметив, что не готова к свиданиям.

Сейчас смотрят

— Сейчас у меня маленький ребенок на руках, и мне не до этого. Каждая женщина поймет. Как только получу официальный развод, возможно, буду готова к свиданиям. Сейчас нет, — отметила Евгения.

Напомним, экс-влюбленные поженились менее года назад на фронте. После у них родилась дочь Афина.

О причинах развода с военным Евгением Стипанюком Эмеральд не сказала, отметив, что это не банальная разница в характере или бытовые ссоры.

Согласно закону, пока ребенку не исполнится год, супругов развести не могут.

Фото: Евгения Эмеральд