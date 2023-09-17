Снайперша Евгения Эмеральд (Жанна Д’Арк) намекнула, что муж хочет отобрать у нее дочь. Об этом боец заявила в Instagram чем заставила поклонников понервничать.

Все началось с недавних слухов о разводе Евгении с военным Евгением Стипанюком — тогда она заявила, что на самом деле вещи могут выглядеть не так, как кажется на первый взгляд. Тогда снайпер заявила, что учится снова быть счастливой.

Теперь публикация в Instagram спровоцировала новые слухи — Евгения показала снимок 5-месячной дочурки, и дополнила его словами.

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— Никто тебя у меня не заберет, — заявила Эмеральд.

Стипанюк также показывает, как старается ради дочери — он показал детскую комнату, которую обустроил специально для ребенка — от стульчика для кормления до кроватки.

Довольно трудно дать оценку отношениями пары, но сама Евгения заявила, что расскажет обо всем позже.

— Всему свое время — сейчас я не хочу. Не все то золото, что блестит, и не верьте своим глазам — написала снайперша.

Впрочем, есть и те звездные пары, которые не выдержали войны. По многим причинам брак может исчезнуть, и полномасштабное вторжение может быть просто последней каплей среди многочисленных проблем в отношениях.