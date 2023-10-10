Снайперка Євгенія Емеральд розповіла, коли насправді пішла від чоловіка-військового.

Очевидно, що після того, як Емеральд оголосила про розлучення, їй надійшло багато слів підтримки. Військова зазначила, що вона в повному порядку і вже пережила цей важкий період.

– Я пішла не вчора, а чотири місяці тому. Коли влітку я не виходила в stories і говорила, що не сплю через дитину, насправді я була в жахливому стані і мені знадобився час, щоб повернути себе собі. Зараз я сповнена сил і енергії, щоб жити і радіти, – наголосила Євгенія.

Також вона звернулася до чоловіків, які стали її кликати на каву, зазначивши, що не готова до побачень.

Зараз дивляться

– Наразі у мене маленька дитина на руках, і мені не до цього. Кожна жінка зрозуміє. Щойно отримаю офіційне розлучення, можливо, буду готова до побачень. Зараз ні, – зазначила Євгенія.

Нагадаємо, екскохані одружилися менше року тому на фронті. Опісля в них народилася донька Афіна.

Про причини розлучення з військовим Євгеном Стипанюком Емеральд не сказала, зазначивши, що це не банальна різниця в характері чи побутові сварки.

Відповідно до закону, поки дитині не виповниться рік, подружжя розвести не можуть.

Фото: Євгенія Емеральд