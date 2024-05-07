Люди во многих странах мира ждут второй сезон Уэнсдей. В 2022 году он стал международным хитом и занял третье место по количеству просмотров среди всех англоязычных шоу Netflix.

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамс, хочет разгадать тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад. Также она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причины жестоких убийств местных жителей.

Вместе с тем, она пытается адаптироваться в школе и завести новых друзей. Ей это плохо удается, потому что девочка заметно отличается от американских подростков.

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Уэнсдей 2-й сезон: дата выхода в Украине

Первый сезон сериала Уэнсдей получил чрезвычайно высокие рейтинги и бурное обсуждение в социальных сетях. Танец девушки Уэнсдей покорил зрителей и стал настоящим хитом, на который сняли тысячи видео для TikTok. Такой успех не оставил выбора для продюсеров Netflx. В январе 2023 года Netflix официально анонсировал 2-й сезон.

Сериал Уэнсдей, который приобрел бешеную популярность в ноябре-декабре 2022 года, получил продолжение.

По планам, второй сезон Уэнсдэй должен был выйти в конце 2023 года или в первой половине 2024-го, но произошла забастовка сценаристов и актеров в США, что повлияло на ситуацию.

Так что выход на экраны второго сезона ожидается не раньше конца 2024-го или даже начала 2025 года.

Уэнсдей — актеры 2-го сезона

7 мая Netflix анонсировал старт съемок 2 сезона Уэнсдей, а также актеров, которые появятся в продолжении.

Судя по тизеру, во втором сезоне Уэнсдей сыграют актеры: Дженна Ортега, Стив Бушеми, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Джоанна Ламли, Эмма Майерс, Джой Сандей, Кристофер Ллойд, Хантер Дуган, Фред Армисен, Тендиве Ньютон, Виктор Доробанту, Билли Пайпер, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо, Джорджи Фармер, Муса Мостафа, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Айзек Ордонес, Иви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор, Фрэнсис О’Коннор, Джунас Суотамо, Джейми Макшейн и другие.

Уэнсдей 2-й сезон: каким будет сюжет

Чего ожидать от второго сезона Уэнсдей? В интервью Variety исполнительница главной роли Дженна Ортега призналась, что второй сезон лишится романтической линии.

Мы отказываемся от любых романтических и любовных увлечений Уэнсдей, и это действительно здорово. Во втором сезоне продюсеры решили немного больше опираться на хоррор-аспект сериала. Поскольку со всеми вампирами, оборотнями и сверхспособностями шоу выглядело беззаботным, его не воспринимали слишком серьезно, — сказала Ортега.

Так, главная актриса Уэнсдей исключила продолжение сюжетной линии первого сезона, в которой образовался любовный треугольник между Тайлером Галпином (Хантер Дуэн) и Ксавье Торпом (Перси Хайнс Уайт).

Ожидается, что в новых сериях Аддамс снова вернется в академию Nevermore и начнет там свой второй учебный год полный чрезвычайных приключений и новых расследований.

Новые герои 2-го сезона Уэнсдей

Создатели обещают, что второй сезон будет еще более напряженным для главной героини. В сюжет добавят больше ужасов и новых членов семьи Аддамс.

Также планируют уделить внимание отношениям Уэнсдэй и Мортисии, которая может помочь героине с ее видениями. Ларч, дворецкий, тоже может стать одним из ключевых элементов сюжета, на что намекает финал первого сезона.

Еще одна загадка повествования – действительно ли погибла директриса школы Невермор, которая умеет принимать облик других живых существ.

Хантер Духан, сыгравший Тайлера, рассказал, что хотел бы увидеть в новом сезоне эксцентричную бабушку Аддамс, а Дженна Ортега мечтает встретиться с другим родственником – кузеном Иттом, который полностью покрытый волосами.

Недавно стало известно, что во втором сезоне сериала Netflix Уэнсдей появится трио новых персонажей, что добавит шоу эксцентричного очарования. Поклонники Уэнсдей Аддамс могут рассчитывать на появление трех подростков – Карлоффа, Вольфганга и Энни, каждый из которых привносит в сюжетную линию уникальный элемент и неожиданное развитие событий.

Спортивный Карлофф и уверенный в себе Вольфганг обещают внести в Академию Невермор, где разворачиваются приключения Уэнсдей, визуально захватывающую динамику и интригующую телесность.

Последним пополнением среди персонажей фильма, о котором известно на данный момент, является Энни, сообразительная девочка лет 14. Мудрая не по годам Энни намерена внести интеллектуальную глубину в повествование, усиливая общую причудливость вселенной Аддамс.

Предположительно, новым членом семьи Адамс, появления которого ждут во втором сезоне, может оказаться Вольфганг. На это указывают отсылки из мультсериала 1992 года, где упоминается дядя Вольфганг, который может оказаться двоюродным братом Уэнсдей. Тайна, окружающая этого нового члена семьи Аддамс, добавляет элемент интриги предстоящему сезону.

Несмотря на то, что сюжет достоверно неизвестен, и актеры, и фанаты с нетерпением ждут перипетий нового сезона.