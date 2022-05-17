Певица Алина Паш, которая могла представлять Украину на Евровидении 2022 впервые заявила, что выступала в оккупированном Крыму вместе с исполнительницей Ириной Билык.

Скандал о незаконном пересечении крымской границы со стороны РФ Алиной Паш вновь набирает оборотов. Победительница нацотбора на Евровидение 2022 не выдержала во время очередного упоминания о том, что она посещала Крым в 2015 году и заявила, что была там не одна.

Так, в Instagram-stories Паш написала, что выступала на частной вечеринке вместе с Ириной Былик.

— Я не выступала в РФ. Если вы имеете ввиду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым российским. Крым — это Украина, — отметила Алина.

Факты ICTV обратились к менеджеру Ирины Билык, однако пока что не получили ответа.

Также она сказала, что поздравила Kalush Orchestra с победой на Евровидении 2022 и поддерживала их еще до конкурса. Артистка добавила, что ей не нужно реабилитироваться, поскольку она просто защищает свое достоинство.

До этого Алина Паш жаловалась, что по сей день находятся люди, которые не устают закидывать ее негативными комментариями.