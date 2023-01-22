Актриса и участница Холостяка 12 Виктория Варлей рассказала о встрече с ведущей-предательницей Региной Тодоренко и ее мужем-россиянином Владом Топаловым.

Говорит, летом 2022 года они случайно встретились в Майами в общей компании друзей. Ранее же Варлей хорошо общалась с Тодоренко — они знакомы более 10 лет.

Еще в начале полномасштабной войны Виктория упрекнула Регину в молчании, игнорировать возможность поинтересоваться позицией лично — не стала.

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— Она была очень рада меня видеть, села со мной и стала вспоминать прошлое. Первый вопрос, который я ей задала: — Как твои родители, где они? Она сказала, что они в Одессе, поскольку отказались выезжать. Я говорю: — А твое отношение к этому какое? Она немного “на слезе” это все говорила. Что ей тяжело, поскольку муж — россиянин, дети наполовину украинцы. Для меня это было оправдание, — сказала Варлей.

Отмечает, удалось пообщаться и с Топаловым, который поинтересовался у Вики, где ее родители.

— Сказал, что это все полный крах и непонятно, как такое может происходит в XXI веке. То есть такие стандартные фразы. Я не могу сказать, что они поддерживают войну — нет, не поддерживают, как вот те все, такого нет, но они и не говорят ничего против, — подчеркнула Варлей.

Она добавила, что поскольку Тодоренко с супругом замалчивают кровавые действия РФ и платят налоги стране-агрессору, они являются соучастниками войны.

— У них дети. Этим детям еще как-то нужно жить в этой стране, хотя для меня это просто кусок г**на. Я думаю, что расплата будет очень горькой, и я очень этого желаю, правда. Всем, кто молчит, кто поддерживает, — подытожила Варлей.

Отметим, Регина Тодоренко замалчивает войну в Украине и продолжает жить в РФ, развлекая публику страны-агрессора. Однажды она попыталась оправдаться, сказав, что у них с мужем разные политические взгляды и они не могут прийти к единому выводу.