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Музыка

Объявлены победители MTV Video Music Awards 2023: награду получила украинка

13 сентября 2023, 10:49
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
MTV VMA
Источник: Getty Images

Работа украинского режиссера Тани Муиньо Attention для Doja Cat получила награду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей в виде серебристого астронавта клип завоевал в номинации Лучший арт-постановщик. В ней боролись еще пять участников, включая Лану дель Рей и k-pop-бэнд BLACKPINK, одержавший победу в номинации Лучшая группа.

Ранее Таня Муиньо сообщала, что эта ее работа также поборется за номинацию Лучший режиссер.

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Однако трофей достался клипу Anti-Hero Тейлор Свифт. Исполнительница вообще в этот вечер стала лидером по количеству номинации — 11, и забрала премии во всех основных категориях — всего 8 за вечер. В частности, звезда увезла с собой статуэтку за Песню и Видео года, Лучший поп-клип и стала Артисткой года.

Также в номинации Видео для добра представили клип Crushed группы Imagine Dragons, снятый в селе Новогригорьевка Николаевской области, которую разбомбили россияне. Однако статуэтку получила работа Breakfast исполнительницы Дав Камерон.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2023

  • Артист года – Тейлор Свифт
  • Песня года – Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Видео года — Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Лучший новый артист – Ice Spic
  • Группа года — BLACKPINK
  • Лучшая совместная работа – TQG, Karol G и Шакира
  • Лучший поп-клип — Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Лучший хип-хоп-клип – Super Freaky Girl, Ники Минаж
  • Лучший r&b-клип — Shirt, SZA
  • Лучший клип в стиле латино – Funk Rave, Anitta
  • Лучший рок-клип – THE LONELIEST, Måneskin
  • Лучший альтернативный клип – Candy Necklace, Лана Дель Рэй, Джон Батист
  • Лучшее выступление года – Sugar Rush Ride, Tomorrow x Together
  • Лучший клип в стиле k-pop – S-Class, Stray Kids
  • Лучший клип в стиле afrobeats – Calm Down, Рема и Селена Гомез
  • Лучшее видео для добра — Breakfast, Дал Камерон
  • Лучший режиссер — Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Лучшая операторская работа – Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Лучшие визуальные эффекты — Anti-Hero, Тейлор Свифт
  • Лучшая хореография – Pink Venom, BLACKPINK
  • Лучший арт-постановщик — Attention, Doja Cat
  • Лучший монтаж – vampire, Оливия Родриго
  • Лучшее шоу лета — Тейлор Свифт
  • Альбом года — Midnights, Тейлор Свифт
  • Песня лета – Seven, Jungkook feat. Latto
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Источник
People
Теги
MTV Music Awards Таня Муиньо Тейлор Свифт
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