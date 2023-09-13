Работа украинского режиссера Тани Муиньо Attention для Doja Cat получила награду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей в виде серебристого астронавта клип завоевал в номинации Лучший арт-постановщик. В ней боролись еще пять участников, включая Лану дель Рей и k-pop-бэнд BLACKPINK, одержавший победу в номинации Лучшая группа.
Ранее Таня Муиньо сообщала, что эта ее работа также поборется за номинацию Лучший режиссер.
Однако трофей достался клипу Anti-Hero Тейлор Свифт. Исполнительница вообще в этот вечер стала лидером по количеству номинации — 11, и забрала премии во всех основных категориях — всего 8 за вечер. В частности, звезда увезла с собой статуэтку за Песню и Видео года, Лучший поп-клип и стала Артисткой года.
Также в номинации Видео для добра представили клип Crushed группы Imagine Dragons, снятый в селе Новогригорьевка Николаевской области, которую разбомбили россияне. Однако статуэтку получила работа Breakfast исполнительницы Дав Камерон.
Полный список победителей MTV Video Music Awards 2023
- Артист года – Тейлор Свифт
- Песня года – Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Видео года — Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Лучший новый артист – Ice Spic
- Группа года — BLACKPINK
- Лучшая совместная работа – TQG, Karol G и Шакира
- Лучший поп-клип — Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Лучший хип-хоп-клип – Super Freaky Girl, Ники Минаж
- Лучший r&b-клип — Shirt, SZA
- Лучший клип в стиле латино – Funk Rave, Anitta
- Лучший рок-клип – THE LONELIEST, Måneskin
- Лучший альтернативный клип – Candy Necklace, Лана Дель Рэй, Джон Батист
- Лучшее выступление года – Sugar Rush Ride, Tomorrow x Together
- Лучший клип в стиле k-pop – S-Class, Stray Kids
- Лучший клип в стиле afrobeats – Calm Down, Рема и Селена Гомез
- Лучшее видео для добра — Breakfast, Дал Камерон
- Лучший режиссер — Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Лучшая операторская работа – Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Лучшие визуальные эффекты — Anti-Hero, Тейлор Свифт
- Лучшая хореография – Pink Venom, BLACKPINK
- Лучший арт-постановщик — Attention, Doja Cat
- Лучший монтаж – vampire, Оливия Родриго
- Лучшее шоу лета — Тейлор Свифт
- Альбом года — Midnights, Тейлор Свифт
- Песня лета – Seven, Jungkook feat. Latto