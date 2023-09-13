Работа украинского режиссера Тани Муиньо Attention для Doja Cat получила награду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей в виде серебристого астронавта клип завоевал в номинации Лучший арт-постановщик. В ней боролись еще пять участников, включая Лану дель Рей и k-pop-бэнд BLACKPINK, одержавший победу в номинации Лучшая группа.

Ранее Таня Муиньо сообщала, что эта ее работа также поборется за номинацию Лучший режиссер.

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Однако трофей достался клипу Anti-Hero Тейлор Свифт. Исполнительница вообще в этот вечер стала лидером по количеству номинации — 11, и забрала премии во всех основных категориях — всего 8 за вечер. В частности, звезда увезла с собой статуэтку за Песню и Видео года, Лучший поп-клип и стала Артисткой года.

Также в номинации Видео для добра представили клип Crushed группы Imagine Dragons, снятый в селе Новогригорьевка Николаевской области, которую разбомбили россияне. Однако статуэтку получила работа Breakfast исполнительницы Дав Камерон.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2023