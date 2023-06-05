Актер и блогер-миллионник Богдан Шелудяк (Буше) стал новым ведущим шоу Хто зверху на Новом канале.

По словам Богдана, он не представлял, что будет капитаном мужской команды, однако всегда имел желание стать ведущим Нового канала и, когда его пригласили на кастинг, сразу решил, что попробует свои силы.

— Пришел на тракты с Лесей Никитюк. А где-то через неделю мне позвонили и предложили стать новым ведущим. Первое, что почувствовал, это была тревога. Подумал: Справлюсь ли я? Но стараюсь придерживаться в жизни правила: если судьба дает шанс, то надо его использовать. Поэтому я здесь, — отметил Шелудяк.

Добавляет, не будет подражать кому-то или намеренно выбирать манеру поведения, а останется собой.

Богдан Шелудяк родился в Сумской области, в небольшом городке Середина-Буда. Работать на телевидении он мечтал с детства.

Шелудяк окончил факультет журналистики и какое-то время даже работал на региональном ТВ — был ведущим и журналистом. Позже начал сниматься в игровых проектах. Съемки в сериалити Киев днем и ночью (Новый канал) принесли ему огромную популярность.

Постепенно Instagram заинтересовал Богдана больше, чем работа на ТВ. Сначала он публиковал в блоге только фото, затем перешел на вайны. Так постепенно Богдан Шелудяк окончательно стал блогером. Сейчас в Instagram Богдана Буше более 1,2 млн подписчиков.

Напомним, неизменным ведущим шоу Хто зверху с первого сезона был Сергей Притула. С началом полномасштабной войны он еще больше погрузился в волонтерство и окончательно решил, что больше не вернется к работе ведущего.