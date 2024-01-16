Ведущий Даниэль Салем, который с началом полномасштабной войны вступил в ряды военнослужащих, показался на танке.

Даниэль Салем показал, как ездит на танке

В своем Instagram Даниэль периодически делится с подписчиками кадрами с фронта. На этот раз в его stories появилось видео, на котором он едет верхом на танке посреди заснеженного леса.

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Очевидно, Салем в прекрасном расположении духа, он улыбается и желает всем хорошего дня.

— Друзья, желаю вам самого лучшего дня в мире, — сказал Даниэль.

Стоит отметить, за время полномасштабного вторжения ведущий неоднократно попадал в опасные ситуации. Еще в 2022 году Салем получил контузию, из-за которой частично потерял слух.

Фото: Даниэль Салем