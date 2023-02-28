Продюсер Алена Мозговая попала в больницу, где перенесла операцию. После наркоза она вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своем самочувствии.

В Facebook Алена обнародовала фото, сделанное на больничной койке, показав руку с катетером.

– Все будет хорошо. Из наркоза вышла. Всем здоровья, – написала Мозговая.

Позже показала она и селфи, отметив, что утром готова продолжить свою волонтерскую деятельность.

Сейчас смотрят

– Пока я здесь лежу в больнице, но мыслями уже дома, поскольку часть одежды для раненых пришла, сегодня доедут носки и можно отправлять все вместе в госпиталь. Там ждут. И поэтому утром – после осмотра, помчусь домой отправлять это все, – рассказала продюсер.

Какую именно операцию перенесла Мозговая – неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Алена Мозговая раскритиковала звезд, которые пиарятся на войне, а именно – на помощи армии. Продюсер не понимает, зачем ее коллеги выставляют все напоказ.