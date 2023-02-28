Продюсерка Олена Мозгова потрапила до лікарні, де перенесла операцію. Після наркозу вона вийшла на зв’язок із підписниками, щоб розповісти про своє самопочуття.

У Facebook Олена оприлюднила фото, зроблене на лікарняному ліжку, показавши руку з катетером.

– Все буде добре. З наркозу вийшла. Усім здоров’я, – написала Мозгова.

Згодом показала вона і селфі, зазначивши, що вранці готова продовжити свою волонтерську діяльність.

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– Поки що я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, оскільки частина одягу для поранених прийшла, сьогодні доїдуть шкарпетки і можна відправляти все разом у госпіталь. Там чекають. І тому вранці – після огляду, помчу додому відправляти це все, – розповіла продюсерка.

Яку саме операцію перенесла Мозгова – невідомо.

Раніше ми писали про те, що Олена Мозгова розкритикувала зірок, які піаряться на війні, а саме – на допомозі армії. Продюсерка не розуміє, навіщо її колеги виставляють усе напоказ.