Продюсер Алена Мозговая рассказала о тяжелой болезни, которую перенесла год назад.

В Facebook Мозговая обнародовала фото пейзажа. Говорит, именно тот восход солнца мог быть последним, который она видела.

— Невероятные боли, которые принесла мне болезнь Лайма и которые ничем, никаким обезболивающим невозможно было утолить меня доводили до мыслей, что нужно завершать этот земной путь, — призналась Алена.

Отмечает, в ту ночь ей было особенно плохо — не могла ни сидеть, ни стоять, ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут двадцать. Признается, в ту ночь от самоубийства ее спасли мысли о дочери Соле.

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— Эта ночь и рассвет на фото могли стать последними, но не стали благодаря Соли… В тот момент когда уже было невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока что она без меня не выживет в этом мире, и я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее, — подчеркнула Мозговая.

Продюсер говорит, что уже вскоре парализованное лицо понемногу начало ее слушаться, лечение действовать, а боли отступать.

— Я знаю, как тяжело, больно сейчас очень многим людям… Я знаю, что многие из них, по тем или иным причинам, не видят смысла дальше жить, но за тьмой всегда наступает рассвет! И несмотря на все страшные вещи, которые сейчас происходят, в жизни все равно прекрасно… Нужно просто поискать, осмотреться, присмотреться, — подытожила Алена.

В августе 2021 года Алена Мозговая впервые рассказала о своей болезни. Тогда она объяснила, что если публикует веселые снимки, на которых хорошо выглядит, это не значит, что все хорошо.