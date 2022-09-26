Скандальная блогер София Стужук объявила о своей беременности. Она в четвертый раз станет мамой.

В Instagram Стужук обнародовала видео с возлюбленным, бизнесменом из Риги Антоном. Для блогера и ее избранника это будет первый общий ребенок.

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На видео пара стоит на фоне Эйфелевой башни, обнимается и целуется. В руках у Софии снимок с УЗИ.

— Мы умножили нашу любовь. У нас будет прекрасное продолжение. Офигеть! Я беременна четвертым ребенком! А в общем у нас будет пять на семью. Ух, я вас новостью за новостью сражаю, — написала София.

Блогер добавила, избранник просил, чтобы она не спешила делится новостью с подписчиками, поскольку хотел дождаться особенного момента.

— Видит Бог, я старалась таить как могла, слишком долго даже для меня, — отметила Стужук.

Стоит отметить, что у Софии не совсем хорошо получалось скрывать беременность. В своем Telegram-канале она публиковала посты с намеками, также на фото был виден округлившийся животик.

Новость дополняется…