Американский актер Леонардо Ди Каприо встретил Новый год 2023 на яхте вместе с 23-летней моделью Викторией Ламас.

Звезда фильма Титаник вместе с девушкой отметили праздник в компании друзей на яхте в Сен-Бартелеме в Карибском море. Для вечеринки Ди Каприо выбрал довольно простой образ — белую базовую футболку, штаны и кепку.

Виктория же была в топе и яркой рубашке.

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Стоит отметить, ранее отец модели, актер Лоренцо Ламас говорил, что его дочь не встречается с Леонардо. Несмотря на это он отметил, что актер действительно нравится Виктории.

В последнее время пару часто замечают вместе, однако они никак не комментируют свои отношения.