56-летний французский актер Венсан Кассель и 26-летняя модель Тина Кунаки расстались после пяти лет брака. Что стало причиной такого решения, неизвестно, впрочем, слухи о разрыве подогрел сам Кассель, удалив из своего Instagram совместные снимки пары.

По информации СМИ, Кассель и Кунаки расстались несколько недель назад и “Тина убита горем”.

Представители пары пока не комментируют развод, тогда как соцсети говорят об отношениях пары гораздо больше.

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На странице Касселя исчезли все общие снимки с Кунаки. Более того, он не опубликовал ничего, посвященного ее дню рождения.

Тина тоже перестала публиковать фото с Венсаном, чем вызвала немало вопросов у подписчиков.

Напомним, Венсан Кассель женился на Тине Кунаки в августе 2018 года — скромную свадьбу сыграли во Франции. Уже в апреле у пары родилась дочь Амазонка.