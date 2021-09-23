Канадская супермодель Линда Евангелиста впервые призналась, почему на протяжении пяти лет практически не появлялась на публике и из-за чего решила завершить свою успешную карьеру. Звезда рассказала, что стала жертвой неудачного косметологического вмешательства.

По словам 56-летней Линды, ее внешность была сильно изуродована после проведения Coolsculpting — процедуры, которая может заменить хирургическую липосакцию. Однако сегодня, 23 сентября, супермодель сделала шаг навстречу исправлению этой ошибки, о которой ранее никому не рассказывала.

— Для моих поклонников, которые спрашивали, почему я не работаю, когда карьера моих сверстников процветает. Причина в том, что я была жестко изуродована процедурой Coolsculpting, которая сделала противоположное тому, что обещала. Мои жировые клетки увеличились, а не уменьшились. Также я навсегда осталась деформированной даже после двух болезненных, неудачных корректирующих операций. Как писали в СМИ — неузнаваемой, — призналась Евангелиста.

Супермодель также рассказала, что у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой она не знала, прежде чем ей сделали процедуру.

— Она не только лишила меня средств к существованию, но и загнала в глубокую депрессию, печаль и ненависть к себе. В результате я стала затворницей, — призналась Линда.

Она заявила, что хочет выйти на публику с высоко поднятой головой, поэтому и решилась рассказать свою историю.

— Я двигаюсь вперед, для того, чтобы избавиться от стыда и придаю этой истории огласке. Я устала так жить и очень хотела бы выйти за дверь с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу так как ранее, — подытожила Евангелиста.

Линда Евангелиста является супермоделью 1990-х годов. Она работала со всемирно известными брендами, снималась в клипах популярных певцов, участвовала во множестве рекламных кампаний.

Кроме того, она была первой моделью, которой предлагали огромные гонорары просто за присутствие на мероприятии.