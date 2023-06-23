Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал новую работу Люди… Камені — песню и клип. Видео было снято в Одессе клипмейкером Таней Муиньо.

В своей новой композиции артист поднял важный социальный вопрос о том, что сейчас, как никогда, нужно объединяться, а не травить друг друга. Ведь, переживая войну, душа каждого из нас становится камнем. Кто-то бросается оскорблениями, как камнями, в ближнего, но есть те, которые становятся драгоценным, долговечным и сильным камнем, оттачивая свои грани.

— Я неоправданно оптимистично верю, что все камни прорастут травами и со временем превратятся в цветы. Я искренне верю, что свет проснется в каждом из нас. Я именно о нас. Все пройдем, все и всех преодолеем! Однако не стоит забывать, что есть драгоценные камни, как, например, изумруд! Это бесценно, — сказал Monatik.

С композицией вышло второе home video Дмитрия, снятое голливудским режиссером Таней Муиньо. В ролике артист делится историей со своей подругой, прогуливаясь по улицам Одессы, а она документирует все это на VHS-камеру.

Отметим, сейчас Monatik находится во Всеукраинском благотворительном туре ART Оборона. На этой неделе артист даст концерты в Запорожье, Кривом Роге, Днепре, Кропивницком, Черкассах и Кременчуге.