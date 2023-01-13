В финале романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольський не ответил на чувства Саши Мудрой, отдав предпочтение Кате.

Прощаясь с Сашей Мудрой, Холостяк отметил, что авантюрность, игривый смех и горящие глаза девушки стали для него глотком свежего воздуха.

— Это была та особенная энергия, которой мне очень не хватало. И которую я с тобой почувствовал во Львове. Мы с тобой всегда на одной волне. Я ощущаю с тобой легкость. Я всегда с тобой остаюсь собой, — отметил Алекс Топольский.

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По словам Холостяка, из-за бунтарства Саша Мудрая постоянно была в эпицентре конфликтов, поэтому до конца не было понятно, как это отразится на отношениях с Алексом. Не меньше сомнений у Топольского вызвало то, что девушка идеализирует отношения.

— Мы испытываем друг к другу страсть, но этого не достаточно для того, за чем я пришел на этот проект. Я отпускаю тебя. И надеюсь, ты тоже меня отпустишь, — добавил Холостяк.

Невооруженным глазом было видно, что решение попрощаться с Мудрой было для Топольского сложным. Девушка такой исход восприняла достойно.

— Мне жаль, что так происходит, но это твой выбор. Я вижу по-своему, ты видишь по-своему. Каждый имеет на это право. Я изначально ощущала с тобой связь и даже сейчас ощущаю. Самое главное — я поняла, что влюбляться классно, и я могу это делать. И любое твое решение я принимаю, нет неправильных решений, — сказала она в глаза Топольському.

Саша Мудрая и Алекс Топольський крепко обнялись на прощание, пожелав друг другу счастья и любви. Уже в машине Мудрая призналась, что не ожидала такого решения Холостяка.