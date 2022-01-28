Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа после расставания со своей женой Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тыс.

В начале этой недели 42-летнюю звезду фильма Аквамен заметили выходящим из фургона растрепанным и в рваных вещах. Он был замечен в футболке, джинсах и очках с темной оправой. Также актер был без обручального кольца.

Известно, что авто Ford RV припарковано во дворе приятеля Джейсона в Лос-Анджелесе.

Фургон Момоа приобрел в 2018 году, он изготовлен на заказ EarthRoamer XV-LTi 026 и стоит около $750 тыс. Стоит отметить, что на премьеру Аквамена в 2018 году он приехал именно на нем.

Напомним, в середине января интернет всколыхнула новость о том, что Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся. Влюбленные пробыла вместе 16 лет, пять из которых в официальном браке. Они считались одной из самых крепких звездных пар.

О разводе сообщил актер в своем Instagram. Тогда он сказал, что весь мир почувствовал ветер перемен этих непростых времен, и их семья не стала исключением.

Напомним, Джейсон и Лиза были вместе с 2005 года. Между ними немалая разница в возрасте 12 лет — актриса старше. У них есть двое детей: дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

Также у Лизы есть дочь Зои Кравиц от предыдущих отношений с Ленни Кравицем.