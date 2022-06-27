Сын американского актера Бена Аффлека Сэмюэл Гарнер попал в аварию. 10-летний мальчик за рулем ярко-желтого Lamborghini врезался в белое BMW.

Бен Аффлек вместе со своей возлюбленной, певицей Дженнифер Лопес и Сэмюэлем был замечен в компании по прокату роскошных автомобилей в Лос-Анджелесе — 777 Exotics. Они рассматривали автомобили и их взгляд пал на Lamborghini Urus, стоимость аренды которого за день — $1 475.

Аффлек позволил мальчику сесть за руль, однако двигатель автомобиля в это время работал Сэмюэл включил задний ход, в результате чего машина вкатилась в переднюю часть BMW. В момент ДТП Бен стоял возле машины, а Дженнифер Лопес сидела внутри на заднем сиденье.

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После столкновения Сэмюэл выбежал из машины, чтобы осмотреть повреждения. Бен обнял мальчика.

Представитель Аффлека сказал, что повреждений не было и с машинами все в порядке, однако на видео видно, что столкновение было.

Сотрудник 777 Exotics отметил, что авто были припаркованы близко друг к другу.

Сэмюэл — младший ребенок Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер. Актер состоял с ней в браке с 2005 по 2018 год. Всего у экс-супругов трое детей.

Стоит отметить, что Джей Ло и Бен Аффлек часто совместно проводят время с детьми друг друга.