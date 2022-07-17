Украинская певица Ольга Полякова рассказала, когда поняла, что к россиянам не достучаться.

Говорит, понимает, что это бесполезно, но не хочет в это верить.

— Как можно видеть, что твой сосед в крови лежит и просто закрывать глаза… Это что, люди без души, ушей, совести? Или это такие трусы, которые так боятся за себя и не готовы ни слова сказать. Хорошо, не готовы публично, но позвонить, написать. Мне никто не написал из тех, кто живет в РФ. Один режиссер с женой спросили, нужна ли мне помощь, но публично ничего не сказали, я с ними не хочу общаться, — призналась Полякова.

Говорит, ее мама жила в России и отчим продолжает сейчас там быть, однако на них не подействовала пропаганда.

Сейчас смотрят

— Действует на тех, кто хочет, чтобы на них действовало, чтобы за них принимали решения… Если подумать, открыть глаза и увидеть, что соседи погибают — дети, люди. Это невозможно… Люди, которые живут в РФ, не хотят даже смотреть в эту сторону, поскольку если посмотрят, то нужно будет что-то сделать. Но они с**ки не хотят этого видеть, — сказала артистка.

Отмечает, россияне — нация, которая всегда свою ответственность перелаживает на своих правителей.

— Это не украинцы, которым не понравился президент, они ему подсрачника дали и он улетел в Ростов. О чем тут говорить. Это неосознанная и незрелая нация, у которой впереди путь взросления. Сколько лет это займет — неизвестно… Нужно, чтобы нация повзрослела… Я не верю в то, что они раскаются в один момент, — подчеркнула Ольга.