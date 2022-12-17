Ведущий и блогер Алексей Дурнев в интервью Рамине Эсхакзай рассказал, почему не говорил о войне на Донбассе раньше и как изменилась его жизнь. Также он признался, что мешает ему создать долгосрочные отношения.

Алексей — родом из Мариуполя. Когда читает новости о городе, у него слезы на глазах, но он верит в счастливое будущее и перемены к лучшему.

Говорит, это очень трудная история для каждого, кто из Мариуполя, или у кого есть какая-то жизненная история, связанная с этим городом. Уверен, всем тяжело это переживать. Но ему, например, приятно, что именно защитники Мариуполя стали символом несокрушимости украинцев. Как долго они держались до последнего, защищали.

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— Я уверен, что мы победим, Мариуполь вернется. Теперь шанс Мариуполя — переродиться во что-то другое, возможно, в курортный город, в город инноваций, молодежи, где будут отстроены новые микрорайоны, коворкинги, IT-центры, — отмечает Алексей.

По словам Дурнева, о войне на Донбассе с 2014 года люди знали мало, тогдашние власти неправильно информировали граждан нашей страны.

— Война в 2014 году не ощущалась. Когда я уже в 2014 году жил в Киеве, и хотя это было в моем регионе на Донбассе, ну, как-то оно, опять же, внутреннее какое-то ощущение, это чувствовалось как просто конфликт… Может, государство это как-то подавало, что это антитеррористическая операция, будто какие-то террористы, и вот, идут спецназовцы, которые должны с этими террористами что-то сделать, — говорит блогер.

По его мнению, большинство людей так считали, поскольку он видит, как люди реагируют и ведут себя сейчас, и как они вели себя все эти восемь лет.

Дурнев признается, что круг его общения с началом войны не изменился, кроме того, что он убрал всех живущих в РФ знакомых.

— Ничего о них не знаю, и не хочу знать, просто они исчезли и все, – объясняет ведущий.

Алексей говорит, растрогать его может что угодно. Обычно это какая-то история страдающего человека. Признается, пытается даже не смотреть слезливые фильмы.

Длительных отношений нет, поскольку просто не хочет, но понимает, что семья — это классно.

— У меня каких-то запросов на это нет. Я понимаю, что мне уже много лет, что классно, если бы была семья уже, дети, мне нравится. Как-то не выходит так, это специально можно прямо договориться, все, давай с тобой поженимся, сделаем детей, специально это делать, но это не кайф, — резюмирует Дурнев.

Фото: Виктория Овчарук