Украинский музыкант и фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк рассказал, что сейчас испытывает к россиянам, и высказался о звездах из РФ, которые поддерживают войну в Украине.

Артист признался, что к России, их армии и президенту испытывает презрение и брезгливость.

— Я изъездил РФ вдоль и впоперек. Был и за полярным кругом, на Сахалине. У меня две из трех высших музыкальных наград этой страны… Мы являемся одним из 50 самых успешных живых коллективов этой страны. Я точно не нацист, тем более если учесть то, что выступал даже в Кремле, — отметил Андрей.

Хлывнюк отметил, что оправдания россиянам нет, поскольку они пошли на преступления, у которых нет срока давности.

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— Более того, люди, участвовавшие во всем известном фашистском митинге в Москве, — это те люди, с которыми я работал, держал за руки, люди, которые были ведущими на концертах, в которых я принимал участие… Брезгливость. Учитывая то, на что все эти люди пошли, на какие преступления. Не существует оправданий, они никогда не будут прощены, у преступлений против человечества нет срока давности, — подчеркнул Андрей.

Музыкант признался, что лично знает российских звезд, которые поддерживают политику Путина.

— Чувств к ним никаких не испытываю. Этих людей просто не существует. Мне не до них сейчас, — сказал Хлывнюк.

Фото: Андрей Хлывнюк